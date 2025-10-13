iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Torna al centro dell’attenzione, in paese, il tema dell’abbandono dei rifiuti. Da parte dell’amministrazione, infatti, si darà il via a diversi nuovi provvedimenti contro l’abbandono di rifiuti. Un fenomeno ancora estremamente presente: nel corso del 2025 sono stati riscattati circa 3.000 euro di multe ad opera della polizia locale, che lavora per identificare i responsabili dell’inciviltà.

Tuttavia, come evidenzia il sindaco di Castiglione Olona, l’obiettivo non è fare cassa, ma porre un freno ad un atto scorretto. Negli ultimi mesi, l’amministrazione ha fatto rimuovere alcuni cestini della spazzatura, che venivano utilizzati come punto di scarico di rifiuti domestici; una soluzione criticata, ma che il sindaco ha ribadito essere l’unica di fronte a simili comportamenti. E alle critiche alla società che gestisce il servizio di raccolta, l’amministrazione si è dimostrata altrettante ferma, sottolineando che queste polemiche non possono essere un modo per deresponsabilizzare i cittadini.

