Saronno civica rilancia sulla palazzina X2 al Matteotti: “Auspichiamo il completamento dell’uso della struttura”
13 Ottobre 2025
SARONNO – Ad un anno dall’inaugurazione della palazzina X2 l’auspicio di Saronno civica affinchè la struttura, oggi usata solo parzialmente, diventi un presidio di inclusione ospitando tutti i servizi per cui è stato pensato ipotizzando anche una nuova edizione dell’evento “culture in festa.
Ecco il testo integrale dell’intervento
Il 13 ottobre 2024 l’allora Amministrazione comunale ha inaugurato la palazzina X2, riqualificata con i fondi vinti da un bando Pnrr.
