SARONNO – Ad un anno dall’inaugurazione della palazzina X2 l’auspicio di Saronno civica affinchè la struttura, oggi usata solo parzialmente, diventi un presidio di inclusione ospitando tutti i servizi per cui è stato pensato ipotizzando anche una nuova edizione dell’evento “culture in festa.

Ecco il testo integrale dell’intervento

Il 13 ottobre 2024 l’allora Amministrazione comunale ha inaugurato la palazzina X2, riqualificata con i fondi vinti da un bando Pnrr.

L’edificio, cha affaccia sulla nuova piazza Amendola al quartiere Matteotti, è predisposto per ospitare spazi e servizi per cittadini in difficoltà abitativa, disabili, anziani con fragilità, persone dimessse da un periodo di permanenza in ospedale, un nuovo presidio della Croce Rossa, in un’innovativa forma di co-hounsing sociale, una grande sala polifunzionale e sedi associative.

“Inclusione, diversità e solidarietà sono temi fondamentali per una società più giusta – ha detto in quella occasione l’allora Assessora alla coesione sociale, ai servizi alla persone e alle politiche per la famiglia, Ilaria Pagani, – e questo intervento nel quartiere Matteotti è la dimostrazione che inclusione e valorizzazione delle diversità non sono solo parole ma possono diventare fatti concreti se c’è la capacità di vedere nelle differenze una risorsa e non un ostacolo”.