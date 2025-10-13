news

Da mesi imprenditori e professionisti autonomi di Saronno hanno fatto rete con l’obiettivo di rafforzare l’economia cittadina. Le loro proposte sono convogliate in un documento stilato proprio da Confcommercio Saronno la scorsa primavera.

L’estate ha visto, poi, la partecipazione attiva della cittadinanza a diversi eventi e, in particolare alla consueta “Notte delle note” che si è tenuta lo scorso 5 Luglio. E se fino a qualche settimana fa sono stati gli sconti di fine estate ad invogliare i clienti agli acquisti, è adesso ora di immaginare soluzioni per poterli attrarre anche a fine anno.

Teniamo presente che anche i commercianti che si occupano solo della vendita locale necessitano oggi di un profilo social online che consenta loro di aggiornare costantemente i clienti anche a distanza. L’obiettivo è anche quello di fornire anticipazioni che stuzzicano la loro curiosità rispetto alle offerte future, ad esempio l’avvio di contest o promo limitate.

A tal proposito non si può parlare di marketing di fine anno senza considerare il calendario dell’avvento, ovvero l’occasione di proporre ogni giorno una promo diversa. Può riguardare lo sconto su un prodotto, la spedizione gratuita, un omaggio incluso all’acquisto, una gift scontata, una ricarica doppia dei punti fedeltà.

In tal caso, possiamo davvero dare libero spazio alla fantasia, tenendo presente che lo scopo finale è far sì che il cliente si senta gratificato, coccolato e torni nel nostro negozio, fisico o virtuale, magari anche in compagnia.

Ed ecco che anche l’omaggio di fine anno deve essere scelto con criterio. Tralasciando i gadget usa e getta, consigliamo di optare per qualcosa di utile, funzionale e duraturo come l’agenda 2026 con logo dell’azienda, che il cliente è portato ad utilizzare quotidianamente, avendo anche così sempre a portata di mano i contatti di chi lo ha omaggiato.

Ci sono poi sempre i dettagli a fare la differenza, giacché spesso gli acquisti di fine anno sono propri doni destinati ad altri. Allora, perché non aggiungere all’acquisto una confezione regalo a tema natalizio? Impreziosisce il regalo, sorprende chi lo riceve, ma soprattutto valorizza l’acquirente.

Se l’azienda si fa portavoce di valori solidali, potrebbe essere un incentivo alla spesa anche destinare una piccola percentuale del ricavato ad un ente benefico. Una buona azione che proprio a Natale scalda il cuore del cliente, che in quel momento sa che sta facendo qualcosa che va oltre il mero acquisto.

In sintesi, tutte queste strategie, dallo sconto all’omaggio, sono accomunate da un filo comune: dare al cliente la percezione di aver ricevuto qualcosa in più rispetto a quanto speso. Per dirla poeticamente, non è del resto questo l’auspicio che chiude ogni nostro anno, l’aver ricevuto molto di più di quanto si è perso?