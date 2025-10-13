Città

SARONNO – Dopo quattro intense settimane di sfide musicali negli oratori cittadini, si è conclusa l’edizione 2025 di Saronno Famosi – The Music Contest, il talent show organizzato da Radiorizzonti InBlu e dagli oratori di Saronno, con il supporto del teatro Giuditta Pasta e il patrocinio del comune.

A decretare il vincitore è stata una giuria d’eccezione, guidata dal celebre produttore musicale Federico Vaccari, in arte 2nd Roof, nome noto nel panorama nazionale e internazionale per le collaborazioni con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Emis Killa, Guè Pequeno, Dua Lipa, Jake La Furia, Baby Gang, Neima Ezza e Rondodasosa. Al suo fianco, nella giuria di qualità, anche Andrea Chiodi (direttore artistico del teatro Giuditta Pasta), Giovanni Nastasi (dj di Radiorizzonti) e il musicista Claudio Borroni.

La vittoria è andata alla cantante Lidiya Cella, che ha conquistato tutti con la sua voce potente e un’interpretazione grintosa di ispirazione gospel. Secondo i giudici, Lidiya possiede tutte le caratteristiche per proseguire con successo nel suo percorso artistico. Alle sue spalle, in seconda posizione, si è classificata la giovanissima Miriam Ronzullo, appena tredicenne, che ha anche ricevuto il Premio della giuria popolare durante la serata in teatro. Terzo posto, invece, per il duo emergente Mario & Edo, che ha saputo distinguersi per energia e sintonia sul palco.

La finale, condotta con entusiasmo da Matteo Guaragna e Anna Galoppo, ha ripercorso i momenti più significativi delle tappe di qualificazione, celebrando la grande partecipazione dei giovani artisti saronnesi e il successo organizzativo dell’iniziativa. Il premio principale per la vincitrice Lidiya Cella consiste nella produzione professionale del suo brano nello studio SnobLab, un’opportunità concreta per trasformare il talento in un progetto discografico. Anche i secondi e terzi classificati avranno la possibilità di vivere un’esperienza in studio, registrando il proprio pezzo.

Sul palco del teatro Giuditta Pasta, gremito di pubblico, si sono esibiti anche gli altri concorrenti finalisti: Lost Wallet, Alisha Lazzarin, Numbers, Nicole Maria Longoni, Crimson Drive, Stomp 442 e Alma Bora, che hanno dato prova di passione e impegno artistico.

Alla serata hanno preso parte anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli assessori Mattia Cattaneo e Lucy Sasso e la sindaca Ilaria Pagani che, insieme a don Riccardo Bottan e Massimo Tallarini di Radiorizzonti, hanno consegnato i riconoscimenti ai vincitori.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato pienamente centrato: valorizzare i giovani talenti locali, promuovere la cultura musicale e offrire ai partecipanti un’esperienza concreta nel mondo della musica dal vivo e della produzione artistica.

(foto dell’evento)

