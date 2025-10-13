Città

SARONNO – All’interno fella ventesima edizione Saronno Fotofestival, che proseguirà in città fino al 26 ottobre, si inserisce una mostra collettiva dal forte impatto simbolico : “Le Porte di Phanes”, a cura di Stefano Natrella e realizzata dal gruppo fotografico Agorà Saronno.

L’esposizione nasce da una riflessione profonda sull’atto simbolico che apre il Giubileo: l’attraversamento delle “Porte Sante” nei luoghi di culto. Un gesto rituale che diventa metafora di ricerca, trasformazione e passaggio. È proprio questa soglia spirituale a costituire il fulcro tematico della mostra.

Il titolo “Phanes”, che contiene diversi riferimenti etimologici alla luce, è qui simbolo di rivelazione e manifestazione. Gli autori coinvolti hanno affrontato così il tema del passaggio come esperienza di trasformazione, segnato dalla presenza di elementi perturbanti, portali, varchi: immagini che testimoniano l’esistenza di ulteriori dimensioni all’interno della realtà visibile.

La mostra sarà ospitata nell’Art Café, in viale Santuario 11 a Saronno, con i seguenti orari: sabato 18 e 25 ottobre: dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19; domenica 12, 19 e 26 ottobre: dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19.

(foto archivio)