Cronaca

SARONNO – Stanze a soqquadro, cassetti rovesciati e la paura che lascia il segno. È quanto hanno vissuto due famiglie di via Piave, nel quartiere sportivo, dove negli ultimi giorni si sono verificati due furti in abitazione.

Il primo colpo ha riguardato la villetta di una famiglia con bambini. I ladri hanno agito nel pomeriggio, approfittando dell’assenza dei proprietari usciti per una commissione. In pochi minuti hanno forzato un serramento e messo sottosopra la casa, portando via un po’ di contanti e pochi gioielli trovati nei cassetti. Facile immaginare la sorpresa e l’amarezza dei genitori quando, rientrando, hanno trovato ogni stanza sottosopra. Immediato il sopralluogo per capire cosa fosse stato portato via e la segnalazione alle forze dell’ordine.

Pochi giorni dopo è stata colpita anche la casa di un’anziana, rimasta vuota per alcune ore. I malviventi hanno scardinato la serratura del cancellino d’ingresso e divelto la portafinestra, cercando denaro e oggetti di valore. Anche in questo caso, però, il colpo è andato a vuoto: nessun bottino, solo danni e paura.

Entrambe le famiglie hanno sporto denuncia. Hanno inoltre deciso di raccontare l’accaduto per sensibilizzare i residenti e invitare a una maggiore attenzione reciproca, nella speranza che la collaborazione tra vicini possa evitare nuovi episodi lungo la via.

