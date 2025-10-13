Città

SARONNO – E’ stata condivisa sui social il messaggio della sindaca Ilaria Pagani che presenta la settimana dell’inclusione, che si terrà dal 15 al 22 ottobre prossimo. Ne riportiamo il testo integrale.

Care cittadine, cari cittadini, l’ambito territoriale sociale del Saronnese a partire dal 15 ottobre ospiterà la Settimana dell’Inclusione, una settimana di incontri, laboratori, film, serate musicali, spettacoli e mostre interattive, eventi per operatori e famiglie per promuovere la cultura dell’inclusione, per una comunità aperta e accogliente.

È ricco il programma di questo primo appuntamento organizzato dai Comuni dell’Ambito insieme a tante associazioni ed enti del terzo settore, impegnati da tanti anni nel nostro territorio. Sarà una settimana di eventi in tanti spazi nei diversi Comuni dell’Ambito aperti a tutta la cittadinanza e al mondo scolastico per valorizzare il protagonismo delle persone con disabilità e promuovere una cultura dell’autonomia e della vita indipendente. Un’opportunità anche per conoscere le buone esperienze di inclusione da tempo presenti nel territorio dell’ambito.

Abbiamo come obiettivo quello di sensibilizzare alla pluralità, di favorire l’incontro tra cittadini, famiglie, operatori e istituzioni e di promuovere esperienze concrete di inclusione, partecipazione e autonomia. Sappiamo quanto una politica dell’inclusione che vada nella direzione di garantire una vita migliore e il riconoscimento dei diritti di tutti sia importante per tante famiglie e quanto possa toccare le vite di tanti di noi. Stiamo facendo passi concreti verso questo obiettivo e la Settimana dell’Inclusione, una settimana senza barriere, è un momento in cui raccontarli e in cui scoprire storie di vita e le possibili strade che possono essere aperte.

Ci auguriamo di condividere questa esperienza con tanti di voi. Troverete sul sito dei Comuni dell’Ambito tutte le informazioni e il programma di questa nuova iniziativa.

