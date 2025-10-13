Stanotte Luna e Giove insieme anche nel cielo di Saronno
13 Ottobre 2025
SARONNO – Anche a Satronno lo spettacolo astronomico di stanotte. Il cielo di ottobre offre infatti uno spettacolo speciale: nella notte odierna, tra il 13 e il 14 ottobre, Luna e Giove saranno protagonisti di una suggestiva congiunzione, visibile a occhio nudo nella costellazione dei Gemelli.
Il momento esatto della congiunzione sarà alle 00.31 italiane del 14 ottobre, con il massimo avvicinamento previsto alle 1.49, quando i due corpi celesti appariranno separati da poco più di 4 gradi.
Per osservarli basterà guardare verso est dalle prime ore successive al tramonto: la Luna, illuminata al 58 per cento, brillerà accanto a Giove, riconoscibile per la luce intensa e costante. Con un binocolo o un piccolo telescopio si potranno distinguere il disco lunare e i quattro satelliti principali di Giove – Io, Europa, Ganimede e Callisto – allineati accanto al pianeta.
(foto archivio)
