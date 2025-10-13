news

La contraffazione è un fenomeno che da sempre coinvolge i prodotti italiani e che oggi, però, trova maggiore spazio proprio nell’attività online svolta sui marketplace. Le aziende hanno, dunque, il dovere di aiutare i consumatori a riconoscere un prodotto originale per tutelare quest’ultimo, ma anche il proprio lavoro.

Per farlo hanno a disposizione anche molteplici tecnologie. I passaggi di base, perlopiù nel caso dei prodotti alimentari, comprendono la registrazione del marchio e l’indicazione geografica protetta del prodotto. Va tenuta alta l’attenzione, magari ricorrendo anche all’aiuto dell’AI, a quanto viene proposto in rete. Talvolta basta una semplice ricerca per immagini online per imbattersi in prodotti non idonei che ripropongono il proprio marchio aziendale.

Il modo migliore però per contrastare la contraffazione rimane identificare in modo univoco i prodotti prima ancora della loro immissione sul mercato, anche per facilitare le procedure di tracciamento. A tal proposito si ricorre sempre più spesso a soluzioni di marcatura digitale.

Le aziende, che spaziano dall’automotive al food, dall’elettronica al settore farmaceutico, sono portate a ricorrere in particolare ai marcatori laser per incidere codici che non siano facilmente replicabili. Negli ultimi tempi l’incisione laser viene adottata anche dai produttori di vini ed è effettuata direttamente sul vetro della bottiglia. Si tratta di una soluzione sostenibile, in quanto duratura, e sicura, poiché non danneggia in alcun modo la confezione.

Ci sono poi altri sigilli anti-manomissione che rientrano nelle tecnologie meccaniche e che sono applicabili su alcune merci. Ci riferiamo alle etichette indistruttibili oppure alle pellicole di sicurezza. Non è difficile immaginare che le tecnologie elettroniche, invece, come RFID ed NFC saranno sempre più adoperate per osteggiare la contraffazione e assicurare al cliente l’autenticità del prodotto acquistato.

Anche lo Stato può fare però la sua parte, se pensiamo che esiste un decreto legislativo sui farmaci anti-contraffazione, approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede l’obbligo per farmacie e grossisti di inserire un codice a barre bidimensionale sui farmaci per favorirne la tracciabilità.

Sul fronte agroalimentare, invece, tante imprese da Nord a Sud si sono unite creando dei veri e propri Consorzi volti a proteggere il Made in Italy, ma soprattutto l’integrità dei prodotti offerti. È la dimostrazione che oltre alle tecnologie, l’unione tra imprese e Stato può davvero fare la differenza e restituire dignità a chi lavora legalmente per assicurare prodotti di qualità.