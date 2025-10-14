Comasco

ROVELLASCA – Paura e caos ieri sera, lunedì 13 ottobre, nel centro del paese. Intorno alle 21, tra piazza Risorgimento e il parcheggio del Caffè 900, un ragazzo di 17 anni ha aggredito un 23enne usando una mazza da baseball chiodata, colpendolo più volte. La vittima, originaria di Como e residente in zona, è rimasta ferita ma non in modo grave.

Secondo quanto riportato da QuiComo, la scena è stata di una violenza improvvisa e ha gettato nel panico chi si trovava in piazza. Le urla hanno attirato decine di persone, alcune fuggite per mettersi in salvo, altre affacciate alle finestre per capire cosa stesse succedendo. Alcuni passanti hanno cercato di intervenire e hanno dato subito l’allarme al 118.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza della Croce Azzurra e due pattuglie dei carabinieri, una da Cermenate e una da Mozzate. I militari, grazie alle testimonianze raccolte, sono riusciti a individuare e bloccare l’autore della violenta aggressione, un 17enne di origini ugandesi già noto alle forze dell’ordine.

Durante le ricerche, la mazza chiodata è stata trovata in un parchetto vicino alla scuola materna e posta sotto sequestro. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto: tra le ipotesi, quella di vecchi contrasti personali tra i due giovani.

