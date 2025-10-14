Calcio

SARONNO – Si interrompe dopo pochi mesi il rapporto tra il Fbc Saronno (Eccellenza) e Stefano Panigada. L’attaccante, arrivato in estate dal Pavia – con cui aveva conquistato la promozione in serie D – era tornato a vestire la maglia saronnese dopo un precedente passato in biancoceleste alcuni anni fa.

“Purtroppo non è andata come doveva andare. Grazie lo stesso Saronno, di nuovo sul mercato”, ha scritto sui social, nelle scorse ore, lo stesso Panigada. Per il centravanti si apre ora una nuova parentesi: dopo le esperienze in diverse squadre di vertice e una carriera ricca di gol, è già alla ricerca di una nuova destinazione.

Nei giorni scorsi il Fbc aveva annunciato il tesseramento dell’attaccante Andrea Vassallo, dal Sant’Angelo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

14102025