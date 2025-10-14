Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese Women inaugura la stagione di serie C con una prestazione scintillante e un punteggio tennistico, travolgendo il Torino con un netto 6-1 che lascia il segno. Sul prato di Caronno Pertusella, le rossoblù offrono una prova di forza, tecnica e spirito di squadra, dominando per lunghi tratti e regalando al pubblico una sinfonia calcistica.

La cronaca – La partita del fine settimana si accende subito: al 7’, su punizione, Marini serve Barbini che crossa in mezzo, Manea sfiora quanto basta per Codecà, che glaciale, insacca il vantaggio. La Caronnese continua a spingere e all’11’ sfiora il raddoppio con un cross teso di Codecà che attraversa l’area senza trovare deviazioni. Il 2-0 arriva al 13’: Codecà brucia la fascia, salta l’avversaria e trafigge il portiere con un diagonale chirurgico. Il Torino prova a reagire al 19’ con un cross insidioso, ma Mazzon è sicura tra i pali. La Caronnese non rallenta: al 25’ triangolazione da manuale tra Barbini, Gino e Codecà, che tenta il pallonetto, ma il portiere granata si supera. Al 30’ Pellegrinelli sfiora il gol con un bolide che si stampa sul palo, mentre Manea calcia alto sulla ribattuta.

Il Torino cerca di rientrare in partita con qualche sortita offensiva, ma Mazzon è sempre attenta: al 45’ salva il risultato con un’uscita provvidenziale su tiro ravvicinato. Si va al riposo sul 2-0. La ripresa si apre con un lampo: al 1’, Marini si libera con classe al limite dell’area e firma il 3-1 con freddezza. Il Torino accorcia le distanze al 5’ con un lancio che sorprende la difesa: l’attaccante anticipa Mazzon e segna il 3-1. La Caronnese non si scompone e all’11’ confeziona il quarto gol: Barbini avvia l’azione, Pellegrinelli cambia gioco per Manea che finta e serve Codecà, letale sotto porta. Al 14’ Dubini sfiora il quinto gol di testa su punizione di Pellegrinelli, ma il portiere granata devia in angolo. Il Torino ci prova al 25’ con un tiro da fuori che sfiora il palo ma la Caronnese è padrona del campo. Al 38’ arriva il capolavoro: Marini serve Pellegrinelli che calcia da fuori area e trova l’angolino basso per il 5-1. Quattro minuti dopo la stessa Pellegrinelli approfitta di un errore difensivo e firma il sesto gol con la porta spalancata.

Il Torino tenta qualche timida reazione ma Mazzon chiude ogni varco. Dopo quattro minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine: la Caronnese Women festeggia una vittoria roboante, che lancia un chiaro messaggio al campionato appena iniziato.

(foto: la Caronnese in campo contro Torino)

14102025