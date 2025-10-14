Città

SARONNO – Ancora poche ore di attesa per conoscere i nomi dei cittadini e delle realtà che riceveranno la Civica Benemerenza “Città di Saronno” 2025. Qualcuno si aspettava l’annuncio già ieri sera, durante la seduta del consiglio comunale, ma per conoscere i benemeriti bisognerà attendere ancora un po’.

Negli anni il regolamento per la concessione delle civiche benemerenze è stato aggiornato più volte, ma fino a non molto tempo fa l’annuncio ufficiale avveniva proprio in consiglio comunale, davanti a tutti i rappresentanti della città. Visto che la riunione era convocata per lunedì sera, a pochi giorni dalle scadenze previste, in molti avevano pensato che l’Amministrazione avrebbe “preso due piccioni con una fava” unendo la comunicazione all’assemblea cittadina. E invece no: resta l’attesa.

Il regolamento attuale stabilisce che la delibera di giunta venga adottata entro il 10 ottobre e resa pubblica dal sindaco entro il 15 ottobre, con conferenza e comunicato stampa.

Salvo sorprese, la cerimonia di consegna si terrà, come da tradizione, nella Sala Vanelli del Comune di Saronno, nel weekend del Trasporto, verosimilmente sabato pomeriggio.

