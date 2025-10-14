Cronaca

TRADATE – Grave incidente all’alba di martedì 14 ottobre in via Pavia, nella zona industriale al confine con Lonate Ceppino, dove un uomo di 50 anni è rimasto ferito in uno scontro tra un’auto e una moto. L’allarme è scattato intorno alle 7,05.

Secondo le prime testimonianze, l’impatto è stato violento e il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi e allertare il 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri della compagnia di Saronno e i sanitari inviati da Areu. L’uomo, in codice rosso, è stato assistito dal personale dell’elisoccorso e dell’automedica. L’ambulanza della Croce rossa di Varese ha concluso l’intervento in posto senza trasporto. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivato intorno alle 8,24.

I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

