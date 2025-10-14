Cronaca

GERENZANO / SARONNO – Incidente stradale all’alba di oggi lungo l’ex statale Varesina, al confine con Saronno. Intorno alle 6.30 un uomo di 39 anni è rimasto coinvolto in un sinistro mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, attivata in codice verde. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Saronno per accertamenti; le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Le cause dell’incidente sono in fase di ricostruzione, al vaglio da parte delle forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi.

(foto archivio)

