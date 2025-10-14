Ieri su ilSaronno: furti in via Piave, Puliamo il mondo raccoglie rifiuti e banconote, premiata tecnologia made in Saronno
14 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 13 ottobre, spiccano i due furti in abitazione avvenuti in via Piave, il racconto del saronnese Dario Liotta a bordo della Freedom Flotilla e il bilancio curioso dell’iniziativa “Puliamo il mondo”. Attenzione anche alla tecnologia locale premiata a Milano e alla cronaca da Mozzate.
Due furti in appartamento hanno scosso via Piave, dove una famiglia e una pensionata sono state vittime di colpi messi a segno da ladri che hanno forzato finestre e rovistato tra gli effetti personali.
Saronno, ladri d’appartamento, doppio colpo in via Piave: una famiglia e una pensionata nel mirino
Dario Liotta, attivista saronnese, racconta la sua esperienza a bordo della Freedom Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza, spiegando le motivazioni del suo impegno e il clima a bordo.
Da Saronno alla Freedom Flotilla, intervista a Dario Liotta che racconta il suo viaggio
Durante la giornata ecologica “Puliamo il mondo”, i volontari hanno raccolto rifiuti di ogni genere nei parchi di Saronno: mozziconi, lattine, vestiti e perfino alcune banconote tra le sorprese del bottino.
Mozziconi, lattine, vestiti e… qualche banconota: il curioso “bottino” di “Puliamo il Mondo” a Saronno
A Mozzate, la polizia locale ha fermato una donna che aveva pagato solo una parte della spesa al supermercato: il tentato furto è stato sventato prima che la cliente lasciasse il punto vendita.
https://ilsaronno.it/2025/10/13/fa-la-spesa-ma-ne-paga-solo-un-po-furto-sventato-dalla-polizia-locale-di-mozzate/
Spii, azienda con radici a Saronno, è stata premiata all’Expo Ferroviaria 2025 per le sue soluzioni innovative nel campo della mobilità ferroviaria, tra tecnologia all’avanguardia e orgoglio territoriale.
Spii premiata a Expo Ferroviaria 2025: tecnologia, innovazione e radici a Saronno
