SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 13 ottobre, spiccano i due furti in abitazione avvenuti in via Piave, il racconto del saronnese Dario Liotta a bordo della Freedom Flotilla e il bilancio curioso dell’iniziativa “Puliamo il mondo”. Attenzione anche alla tecnologia locale premiata a Milano e alla cronaca da Mozzate.

Due furti in appartamento hanno scosso via Piave, dove una famiglia e una pensionata sono state vittime di colpi messi a segno da ladri che hanno forzato finestre e rovistato tra gli effetti personali.

Dario Liotta, attivista saronnese, racconta la sua esperienza a bordo della Freedom Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza, spiegando le motivazioni del suo impegno e il clima a bordo.

Durante la giornata ecologica “Puliamo il mondo”, i volontari hanno raccolto rifiuti di ogni genere nei parchi di Saronno: mozziconi, lattine, vestiti e perfino alcune banconote tra le sorprese del bottino.

A Mozzate, la polizia locale ha fermato una donna che aveva pagato solo una parte della spesa al supermercato: il tentato furto è stato sventato prima che la cliente lasciasse il punto vendita.

Spii, azienda con radici a Saronno, è stata premiata all’Expo Ferroviaria 2025 per le sue soluzioni innovative nel campo della mobilità ferroviaria, tra tecnologia all’avanguardia e orgoglio territoriale.

