SARONNO – Una lunga giornata di impegno e pazienza ha permesso di salvare una mamma gatta e i suoi due piccoli rimasti intrappolati nell’autosilo di via Milano. Dalle 11.30 di domenica i volontari dell’Enpa Varese Valle Olona sono stati al lavoro senza sosta per mettere in salvo la famigliola felina, in difficoltà all’interno della struttura.

L’allarme è scattato nella mattinata, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza dei gattini all’interno del parcheggio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno cercato di recuperare gli animali, ma la missione si è rivelata più complessa del previsto: spaventati dai movimenti, mamma gatta e piccoli sono riusciti a fuggire e a nascondersi in un punto ancora più difficile da raggiungere.

Determinati a non arrendersi, i volontari Enpa hanno deciso di posizionare una trappola speciale, completamente sicura e indolore. La pazienza è stata premiata: nel corso della giornata, uno dopo l’altro, tutti e tre gli animali sono stati recuperati in buone condizioni.

Ora la mamma e i suoi due cuccioli si trovano al sicuro, affidati alle cure dei volontari Enpa, che si occuperanno di loro fino a completa ripresa. Un salvataggio lungo, ma riuscito, frutto di collaborazione, dedizione e grande amore per gli animali.

