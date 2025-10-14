Lazzate

LAZZATE – Il sindaco Andrea Monti ha portato i saluti dell’amministrazione comunale all’assemblea del Centro anziani di Lazzate, che si è tenuta lo scorso fine settimana. Il sodalizio conta oggi quasi 500 soci. Un momento di partecipazione molto sentito, dedicato al bilancio delle attività e ai progetti futuri del sodalizio, da anni punto di riferimento per la socialità in paese.

Nel suo intervento, Monti ha espresso gratitudine al presidente Vittorio Cattaneo, ai membri del direttivo e ai volontari che con il loro impegno mantengono viva e accogliente una struttura “al servizio della nostra comunità”.

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale alla famiglia di Gianni Pelucco, la cui donazione ha reso possibile la riqualificazione dei campi da bocce del centro. “Un gesto alla memoria di Gianni – ha ricordato Monti – una persona generosa, legata alla sua terra e sempre pronta a impegnarsi per gli altri”.

Un riconoscimento che testimonia, ancora una volta, il valore del volontariato e della solidarietà come elementi fondamentali della vita comunitaria lazzatese.

