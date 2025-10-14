iltra2

LONATE CEPPINO – Grande successo per la Sagra di Lonate Ceppino, che lo scorso fine settimana ha animato il paese per due giorni all’insegna della condivisione, della musica e della partecipazione. L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le realtà coinvolte, sottolineando come l’evento rappresenti ogni anno un momento di comunità e di orgoglio lonatese.

“Un semplice grazie è poco di fronte a tanto impegno e volontà – si legge nel messaggio diffuso dal Comune – siete stati tutti eccezionali. La Sagra è speciale proprio perché ci siete voi: associazioni, volontari e Protezione civile, uniti per rendere possibile questa grande festa”.

Un ringraziamento è andato anche ai cittadini, che con la loro presenza hanno contribuito a dare vita al centro del paese, trasformandolo in un luogo di incontro e partecipazione.

Un fine settimana di entusiasmo e collaborazione che, come ricordato dall’amministrazione, “racchiude lo spirito di una comunità viva, capace di lavorare insieme e di condividere la gioia di stare insieme”.

