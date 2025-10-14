Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Sorriso contagioso e grande simpatia per Marina, la concorrente caronnese che ha partecipato al celebre quiz preserale di Canale 5 “La Ruota della Fortuna”, condotto da Gerry Scotti.

Professionista del settore marketing, Marina è stata accolta con affetto e attenzione dal conduttore, che ha sottolineato la sua solarità e il sostegno dell’amico d’infanzia Andrea, presente in studio per incoraggiarla durante la partita.

Nonostante l’entusiasmo e la partecipazione, la fortuna questa volta non è stata dalla sua parte: Marina, infatti, è rimasta a zero punti, ma ha affrontato l’esperienza con il sorriso e una buona dose di ironia.

Prima di lasciare lo studio, eliminata dal campione, ha voluto salutare tutti quelli che la conoscono e in particolare i suoi adorati nipoti Angelica e Sebastiano, dedicando loro un affettuoso pensiero in diretta nazionale.

