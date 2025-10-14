Politica

SARONNO – “E’ giusto guardare il locale ma anche l’internazionale in un momento così cupo della storia”. E’ iniziato così l’intervento della consigliera Chiara Angaroni (Pd) nell’ultimo consiglio comunale.

Ritengo che la mozione per il riconoscimento dello stato di Palestina sia importante, anche per Saronno, perchè Saronno è una città che si identifica nei valori della pace, della solidarietà internazionale e del rispetto dei diritti umani e si impegna da sempre a promuovere la cultura del dialogo. Crediamo nella Pace e nella Giustizia tra le nazioni, come recita l’articolo 11.

Il riconoscimento dello Stato di Palestina può facilitare il processo di Pace.

E’ quindi fondamentale che le istituzioni locali si facciano portavoce di queste istanze di pace e giustizia. In fondo siamo cittadini del mondo e abitiamo tutti sotto lo stesso cielo, come diceva un grande pensatore. Con questa mozione rispondiamo anche al desiderio di tanti saronnesi che le istituzioni prendano posizione di fronte a ciò che sta accadendo”.

