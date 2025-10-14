Sport

ROVELLASCA – Una giornata di grandi emozioni per le ragazze del gruppo Twirling & Majorettes di Rovellasca, che sabato 11 ottobre hanno partecipato alla cerimonia delle medaglie d’oro libertas 2025, svoltasi nella suggestiva cornice dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Le atlete Sara Segato, Aurora Tuffanelli e Gaia Loretta Doni sono state insignite della medaglia d’oro e dell’attestato delle eccellenze dello sport italiano, un riconoscimento riservato ai campioni nazionali che, nelle rispettive discipline, si sono classificati al primo posto durante i campionati nazionali libertas. Insieme a loro, oltre 6000 atleti provenienti da tutta Italia hanno celebrato i successi sportivi conseguiti nel corso dell’anno.

La presidente dell’associazione, Mara Roccato, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come il 2025 sia stato un anno ricco di traguardi e gratificazioni per il gruppo di Rovellasca; ha evidenziato che questo riconoscimento rappresenta la conferma dell’impegno, della costanza e della passione che le atlete dedicano quotidianamente alla disciplina, e che il loro esempio è motivo di orgoglio per tutta la comunità sportiva locale. Roccato ha voluto rivolgere un pensiero anche agli altri atleti del gruppo che non hanno potuto essere presenti alla cerimonia, ricordando in particolare Nicolò Sala, campione italiano nella sua categoria, e le prime classificate in coppa Italia Matilde Galli, Aurora Garbagnati e Sofia Garbagnati.

Un traguardo importante, dunque, per il Twirling & Majorettes di Rovellasca, che ancora una volta conferma il proprio valore a livello nazionale, portando in alto il nome della cittadina comasca nel panorama sportivo italiano.

(foto dell’evento)

