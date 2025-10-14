Città

SARONNO – Nell’ambito del ventesimo Saronno Fotofestival, il Museo dell’Illustrazione ospita la mostra fotografica “Glass Eyes” di Sara Cattaneo, un’esplorazione profonda e poetica sull’identità femminile, la fragilità e il bisogno di riconoscersi al di là degli stereotipi.

Il progetto “Glass Eyes” nasce da una riflessione intima e urgente: in una società che impone alle donne modelli di perfezione irraggiungibili, non c’è spazio per la fragilità né tempo per chiedersi chi si è davvero. Le immagini di Cattaneo raccontano la storia di una donna che, incapace di riconoscersi, decide di ricominciare da piccole cose, ricostruendosi “con occhi veri”.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari:

Sabato 18 e 25: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19

Domenica 12, 19 e 26: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19

Sara Cattaneo, nata a Saronno nel 1979, è una fotografa e designer editoriale con una formazione in graphic design, cinema e fotografia. Il suo percorso artistico è un racconto per immagini che tocca temi come la femminilità, la sensualità, la vulnerabilità e la forza.

La mostra fa parte del programma ufficiale del ventesimo Saronno Fotofestival, che animerà la città fino al 26 ottobre, organizzato dal gruppo fotografico Agora di Saronno, con il patrocinio del Comune di Saronno.