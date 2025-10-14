Sport

SARONNO – Fine settimana intenso e ricco di emozioni per Scherma Saronno Asd, impegnata con i propri atleti e atlete nelle gare della prima prova di qualificazione regionale Cadetti e Giovani di spada maschile e femminile, svoltesi al Palasport di Ciserano (Bergamo). I risultati non si sono fatti attendere: la società saronnese torna a casa con qualificazioni importanti e prestazioni di alto livello.

Categoria Cadetti (under 17)

Nella gara maschile di sabato 4 settembre, Matteo Graziano, Samuele Borghi e Nicolas Ferreri, conquistano con grinta e determinazione la qualificazione alla fase nazionale. Particolarmente positiva la prova di Matteo Graziano, 10° classificato su 106 atleti, che si ferma ad un passo dai migliori 8.

Meno fortunata, invece, nella gara femminile Susanna D’Andrea che sfiora l’accesso alla fase nazionale per pochissime posizioni, confermando comunque una crescita tecnica notevole.

Categoria Giovani (under 20)

Nella seconda giornata di gare dedicata ai Giovani, ancora una volta è Matteo Graziano a brillare: che dimostra una maturità schermistica superiore alla sua età e con una prestazione straordinaria, si qualifica anche nella categoria superiore, conquistando così il secondo pass per le Nazionali di Roma nel giro di un solo weekend.

A soli 15 anni, il giovanissimo Matteo Graziano, dopo aver già ottenuto, lo scorso 27 settembre a Segrate, la qualificazione alla Prova Nazionale Assoluti, ovvero la serie maggiore, ora può vantare tre qualificazioni nazionali in tre categorie diverse — Cadetti, Giovani e Assoluti — un traguardo davvero eccezionale.

“I complimenti vanno naturalmente a tutti gli atleti di Scherma Saronno Asd, ragazzi e ragazze che hanno affrontato le pedane con determinazione, impegno e passione, dimostrando notevoli capacità tecniche e grande spirito di squadra – così scrivono dalla società – Un ringraziamento speciale va al maestro Marco Di Martino e all’istruttore Matteo Restani, che con professionalità e dedizione accompagnano quotidianamente i giovani schermidori nella loro crescita sportiva e personale, insieme all’intero staff tecnico. Scherma Saronno Asd invita tutti i bambini e le bambine under 10 a provare questo bellissimo sport. Le lezioni si tengono nella sede di via Parini 54, a Saronno, con attrezzatura noleggiata gratuitamente dall’associazione. Non serve altro che la voglia di mettersi in gioco e vivere un’esperienza nuova ed entusiasmante.”

