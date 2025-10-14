Città

SARONNO – Tutti d’accordo sul fatto che la città chieda più sicurezza, ma le posizioni, gli approcci e i punti di contatto, al di là di un savoir faire di facciata, sono davvero pochi. Malgrado la presenza in sala di cittadini e dei genitori del tredicenne aggredito sabato a ridosso del centro.

Nel consiglio comunale di lunedì sera, dalle 21 alle 23, si è discussa la seconda mozione di Forza Italia dedicata al tema, con il consigliere Rienzo Azzi che ha annunciato l’intenzione di presentarne “una alla settimana”, fino a quando – ha spiegato – “i problemi non verranno affrontati in modo serio”.

A segnare la serata è stata la presenza del pubblico: tra i cittadini in sala anche la famiglia del tredicenne aggredito sabato scorso al quartiere Prealpi. Un segnale di partecipazione che, però, non si è tradotto in un risultato condiviso. Nonostante i diversi punti di convergenza, il dibattito non ha portato a una sintesi comune.

Ci ha provato il capogruppo di Saronno Civica, Augusto Airoldi, sostenuto “con autenticità, e un po’ a sorpresa” dalla consigliera Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno. L’ex sindaco ha invitato l’aula a trovare una posizione unitaria, magari emendando la mozione per approvare insieme un documento condiviso. “Ci sono temi su cui si può lavorare insieme – ha ricordato – come il potenziamento della Polfer in stazione o una visione comprensoriale della sicurezza.”

L’appello non ha avuto seguito. Le opposizioni hanno mantenuto la loro linea. Rienzo Azzi ha ribadito: “La mozione è servita, visto che stasera si parla di sicurezza. Ne presenteremo una ogni settimana se servisse a un approccio più concreto. Servono più agenti: non basta annunciare due nuovi arrivi, se quattro vanno a fare gli straordinari a Venegono. Bisogna investire e dare segnali concreti, anche sulle sedi operative.”

Duro l’intervento di Gianpietro Guaglianone di Fratelli d’Italia: “Ma dov’è il piano del sindaco Pagani? Non basta richiamarsi al piano della commissaria”, con un affondo sulla comunicazione: “Solo oggi parlate? Dopo mesi alla guida della città? Saronno è una città ferita e i saronnesi hanno diritto di sapere cosa fa Amministrazione e polizia locale: è vostro dovere essere trasparenti.”

Sulla stessa linea l’indipendente Luca Amadio, che ha criticato l’accordo con Venegono: “Se non si finanziano gli straordinari, è normale che gli agenti li facciano altrove, proprio quando servirebbero in città.”

Dal fronte della maggioranza, il capogruppo Pd Simone Galli ha spiegato il voto contrario: “Non possiamo accettare l’idea che non sia stato fatto nulla. Questo dibattito è stato utile per chiarire ai cittadini quanto si fa ogni giorno, ma la mozione non rappresenta la realtà.”

A fare eco, Francesca Rufini, che ha ribadito l’importanza di un approccio “a 360 gradi” al tema della sicurezza: “Serve una città viva, curata, con politiche coordinate dall’urbanistica ai servizi sociali.”

Infine, Matteo Sabatti di Insieme per crescere ha concluso: “La mozione chiede azioni che stiamo già portando avanti. Per questo non è funzionale approvarla.”

QUI L’INTERVENTO DELLA SINDACA

