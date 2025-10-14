Città

SARONNO – C’era chi, come il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone, si aspettava fondi e progetti pronti per essere messi a terra. E chi, come i consiglieri di maggioranza, ha lodato la franchezza e l’onestà intellettuale. Chi come i cittadini presenti in sala non ha nascosto la propria delusione aspettandosi qualcosa di più inciso accanto a chi ha espresso apprezzamenti per l’excursus e le prospettive. A prescindere dalle reazioni a caldo però il discorso della sindaca Ilari Pagani, ieri sera in consiglio comunale durante il dibattito sulla mozione di Forza Italia relativa alla sicurezza, è destinato a far discutere.

Ecco i diversi punti toccati in quasi cinque minuti di intervento. Si parte dal piano sicurezza della commissaria prefettizia, si rimarca il lavoro, ordinario e straordinario, della polizia locale si forniscono i numeri della presenza in città. Ma soprattutto si annunciano i prossimi step: da una campagna informativa a un incontro tecnico previsto per lunedì 21 ottobre con il prefetto e Ferrovienord. Qualche affondo, seppur timido, sui pochi fondi concessi da Provincia e Regione Lombardia e un punto sugli interventi per le telecamere.

IL PIANO SICUREZZA DEL COMMISSARIO

“Io partirei leggendo la prima parte del progetto “Saronno sicurezza e contrasto al degrado”, deliberato il 30 maggio 2025 dalla commissaria straordinaria. “Il problema della sicurezza e della qualità della vita nelle città sta assumendo un carattere di priorità e richiede attenzione, vigilanza e impegno collettivo. Atti di microcriminalità, vandalismo, inciviltà e inosservanza delle regole richiedono azioni concrete di intervento sulla viabilità e sulla qualità della vita in tutta la città. La percezione soggettiva dell’insicurezza si deve affrontare con un progetto complessivo che tenga conto di cause sociologiche, economiche, relazionali e psicologiche”. Ho voluto leggere questa parte perché condivido pienamente le parole del progetto, che nasce coinvolgendo la polizia locale di Saronno. La commissaria ha messo a disposizione 30 mila euro per poter intervenire in città con azioni concrete volte a garantire una vivibilità migliore per i cittadini con controllo della regolarità documentale dei veicoli, prevenzione della guida in stato di ebbrezza, controllo del mercato settimanale per prevenire reati e commercio abusivo, presenza durante manifestazioni e spettacoli, controlli serali, vigilanza nelle aree critiche – in particolare centro e stazioni ferroviarie – e verifica del rispetto del regolamento comunale. Il progetto ha visto l’adesione di quasi tutti gli agenti e ufficiali della polizia locale. È stato avviato a giugno e terminerà a dicembre”

SICUREZZA PROBLEMI MA NON SOLO A SARONNO

“I giornali sanno bene cosa sta succedendo a Saronno, ma la situazione non è isolata: ho parlato con altri sindaci del territorio, anche della nostra provincia, e tutti si trovano nelle stesse condizioni, a prescindere dal colore politico delle amministrazioni”

NON SOTTOVALUTIAMO LA SITUAZIONE

“Questa amministrazione non intende sottovalutare la questione. Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo ribadiamo qui davanti al consiglio comunale e ai cittadini. Il giorno dopo il mio insediamento sono andata dal prefetto, perché molti cittadini mi avevano manifestato il loro disagio nel muoversi in città”

UN TAVOLO TECNICO IL 21 OTTOBRE

“La mia visita al prefetto era volta a sollecitare un aiuto per sostenere la polizia locale. Da allora ci siamo confrontati più volte. Il 21 ottobre si terrà una riunione tecnica con tutti i comuni della provincia, Ferrovienord, Ferrovie dello Stato e le forze dell’ordine, convocata dal prefetto su richiesta della nostra amministrazione”

AL LAVORO PER POLFER MA IL PROBLEMA NON È SPAZIO PER OSPITARLA

«Stiamo aggiornando la richiesta per l’istituzione di un posto Polfer alla stazione di Saronno. Non è semplice, ma ci stiamo impegnando. Anche la stazione di Cadorna non ha un comando fisso, ma la Polfer è presente. Se ci fosse la volontà politica, si troverebbe una soluzione. Con Ferrovienord stiamo valutando gli spazi utili per una sede adeguata.»

LA POLIZIA LOCALE A SARONNO

“Attualmente il comando conta 33 agenti tra agenti, commissari e ufficiali. A breve arriveranno due agenti tramite mobilità. Un’agente si è dimessa per entrare nell’Accademia dei Carabinieri, ma sarà presto sostituita. Le attività sono molte: servizio scuole, controllo viabilità, pattugliamenti, rilievi incidenti, verifiche edilizie e ambientali, supporto a carabinieri e polizia di Stato, gestione del mercato, controlli nei cantieri, servizi per i fragili, attività di polizia giudiziaria e altro. Abbiamo chiesto di rafforzare il progetto sicurezza con pattuglie serali nel centro cittadino”.

PROGETTI REGIONALI E PROVINCIALI

“La polizia locale ha avviato il progetto Smart, finanziato da Regione Lombardia con i comuni di Saronno, Uboldo, Gerenzano e Caronno: due weekend al mese, controlli dalle 24 alle 4. C’è il progetto Mobilità sicura, con 1.800 euro dalla Provincia, e Stazioni sicure, con 1.800 euro dalla Regione, che prevede una pattuglia settimanale alla stazione fino a novembre. È una vergogna che a Saronno arrivino così pochi fondi”

AL LAVORO CON FERROVIENORD

“Con Ferrovienord abbiamo definito interventi pubblici per la stazione: messa in sicurezza dei sottopassi, manutenzione e viabilità pedonale. Sono state installate telecamere in piazza Cadorna e via Luini. A breve anche in via Cantore”

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CON CARABINIERI

“Stiamo predisponendo una campagna informativa dal titolo “Un passo avanti”, con consigli per le fasce fragili. Sarà lanciata in collaborazione con i carabinieri, che incontreremo domani, martedì 14 ottobre, per coordinare le azioni”

COLLABORAZIONE CON CARABINIERI E CITY ANGELS

“Da luglio è presente una pattuglia serale in centro, da settembre anche una pattuglia appiedata. Incontreremo il maggiore dei carabinieri e il 21 ottobre avremo il tavolo tecnico con il prefetto. Con i City Angels stiamo organizzando una “recall cittadina” per formare nuovi volontari. È prevista una mappatura del territorio con cittadini, tecnici e polizia locale”

RIPARAZIONE TELECAMERE

“Sono in corso le riparazioni delle telecamere danneggiate dal maltempo. Si sta potenziando la rete per migliorare la qualità delle immagini. Nelle prossime settimane sarà definito il piano sicurezza 2026, valido fino a giugno 2026”

GRAZIE ALLA POLIZIA LOCALE E NUOVI TURNI

“Desidero ringraziare il comandante e tutti gli agenti per la disponibilità. La polizia locale non può coprire tutto il territorio da sola, operando su tre turni. Stiamo valutando modifiche per aumentare la presenza, ma serve il supporto della polizia di Stato e dei carabinieri”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09