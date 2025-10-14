Comasco

TURATE – Un piccolo gesto dal grande valore educativo. Nei giorni scorsi il Comune di Turate, in collaborazione con la Commissione mensa e la società Sodexo, ha distribuito a tutti gli iscritti al servizio di ristorazione scolastica una speciale bag antispreco, pensata per ridurre gli avanzi e promuovere un uso più consapevole del cibo.

L’iniziativa rientra nel percorso avviato dall’amministrazione per sviluppare politiche alimentari sostenibili e sensibilizzare i più giovani sul tema dello spreco alimentare. Le borse, che potranno essere utilizzate per portare a casa alimenti non consumati durante il pasto, vogliono rappresentare un simbolo di responsabilità quotidiana e di attenzione verso l’ambiente.

“Educare al rispetto di ciò che ci circonda inizia anche dalla tavola” – ricordano dal Comune – sottolineando come questo progetto, semplice ma concreto, miri a trasmettere ai bambini e alle famiglie valori di consapevolezza e rispetto per il cibo.

Un’iniziativa che unisce educazione, sostenibilità e solidarietà, coinvolgendo tutta la comunità scolastica in un obiettivo condiviso: ridurre gli sprechi per un futuro più attento alle risorse.

