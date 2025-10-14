ilTra

VENEGONO SUPERIORE – Una doppia giornata di festa ha segnato il 125esimo anniversario dell’asilo Busti, storica istituzione educativa del paese. Le celebrazioni sono iniziate sabato 11 ottobre con un convegno dal titolo “L’educazione è cosa del cuore“, alla presenza di numerose autorità, tra cui il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il sindaco Fabiano Lorenzin, la presidente della Fism Barbara Rossi, l’ex deputato Costante Portatadino e la dottoressa Elisa Fagnani.

L’incontro, ospitato nei locali della scuola materna, è stato moderato da Filippo Ciantia e aperto da un momento di preghiera e dal saluto della presidente Rosaria Testa. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per ripercorrere la lunga storia dell’asilo, inaugurato nel 1900 nell’edificio donato dal benefattore Paolo Busti, e per riflettere sul futuro dell’educazione e sul ruolo centrale delle scuole paritarie nel sistema formativo. Il programma della mattinata si è aperto alle 9.30 con un caffè di benvenuto, seguito alle 10.30 dagli interventi dei relatori; a conclusione del convegno si è svolta la premiazione di persone e collaboratori che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita dell’asilo. Dopo un pranzo a buffet, i partecipanti hanno potuto visitare le mostre dedicate alla storia della scuola e assistere all’inaugurazione del nuovo nido, segno concreto di continuità e rinnovamento.

Le celebrazioni sono proseguite domenica, con una processione che dall’asilo ha raggiunto la chiesa parrocchiale, attraversando le vie del paese in un clima di festa e partecipazione. La polizia locale e la protezione civile hanno garantito la viabilità e la sicurezza durante l’intero percorso.

(foto dell’evento)

