CISLAGO – Il Comune ha annunciato nuovi interventi di dezanzarizzazione periodica, in programma mercoledì 15 ottobre dalle 8 alle 12. Le operazioni interesseranno diverse aree pubbliche del paese, come indicato nel prospetto diffuso dal servizio tecnico comunale.

Durante i trattamenti, nelle abitazioni e nei locali adiacenti alle aree coinvolte è consigliato tenere chiuse le finestre per tutta la durata dell’intervento. In caso di maltempo, le operazioni saranno rinviate a data da destinarsi.

Le attività riguarderanno sia il trattamento adulticida, nei principali giardini e aree verdi come il “Robinson” di via Magenta, il parco di via Cavour, le aree verdi di via King e via Municipio Vecchio, sia il trattamento larvicida, che interesserà vie e piazze del centro e delle zone residenziali, tra cui via San Giovanni Bosco, via Carso, via Magenta, viale 4 novembre, via Vespucci e l’area della stazione.

Gli interventi rientrano nel programma comunale di prevenzione e contenimento delle zanzare previsto durante la stagione estiva.

