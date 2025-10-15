Città

Brutta avventura quella capitata nel marzo del 1937 al giovane cinese Hu Wen-Cha, “[…] uno di quei venditori ambulanti che con la buona stagione si rimettono in giro a vendere le loro cianfrusaglie e che abita in Via Morazzone 5 [Milano]”. Il “Corriere della Sera” descrive la “manovra ladresca” con cui un venticinquenne saronnese, abitante in Via San Cristoforo, in sella ad una bicicletta, passa a grande velocità rasente al povero Hu, fermo in Via Varesina (sempre nel capoluogo lombardo), e gli strappa un fascio di cravatte, dileguandosi. “Ma i carabinieri di Bollate si sono dati ad inseguirlo; nei pressi di Baranzate sono state raccolte le cravatte che il ciclista, per essere più libero, aveva gettate a terra; in località Castellazzo è stato raggiunto ed arrestato il fuggiasco, […]”.

La vittima del furto abita nello storico “Borgo degli Ortolani”, quartiere di Milano che da pochi anni ha iniziato la sua trasformazione che lo porterà a diventare l’odierna Chinatown: “La presenza cinese a Milano ha avuto inizio intorno al 1920 con una massiccia immigrazione dalla regione dello Zhejiang, soprattutto dalla città di Wenzhou, dalla quale proviene circa il 90% delle persone cinesi residenti in Italia; nel capoluogo lombardo scelsero una zona che, per il particolare tessuto urbanistico, favoriva la concentrazione di laboratori nei cortili delle abitazioni. Già durante il fascismo il quartiere era chiamato «quartier generale dei cinesi». […]. Le prime attività, localizzate principalmente attorno a Via Luigi Canonica furono legate alla lavorazione della seta, specialmente per la produzione di cravatte, favorita dalla vicinanza con gli impianti industriali del comasco. Durante la seconda guerra mondiale la lavorazione venne convertita in quella della pelle, al fine di fornire cinture militari ai contingenti italiani e tedeschi. Il commercio, principalmente all’ingrosso, era sostanzialmente monotematico, concentrato soprattutto sull’abbigliamento e la pelletteria”.

Un anno dopo (1938) la cronaca locale si occupa di un altro cittadino cinese, la cui vicenda ha però un esito tragico. È il pomeriggio del primo giorno di agosto, cielo sereno, temperatura superiore ai 30 gradi: “Sulla provinciale varesina, nel tratto tra Saronno e Caronno Milanese, è stato rinvenuto gravemente ferito il venditore ambulante Chiang Log Jiu [ma per la “Cronaca Prealpina” si tratterebbe di “Chiang Long Sin, come risulta dal passaporto rilasciatogli dal Consolato cinese di Milano”], di 35 anni, nato a Tchè Kiang (Cina) e residente a Milano in Via Luigi Canonica. Con una macchina è stato trasportato all’ospedale di Saronno dove, appena giunto, è deceduto per la frattura della base cranica. Si presume che il poveretto sia stato investito da un autoveicolo, che ha proseguito senza portare soccorso all’infortunato”.

