SARONNO – La salute e il benessere femminile tornano al centro dell’attenzione con una serie di iniziative promosse da Asst Valle Olona in occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra venerdì 18 ottobre. L’azienda sanitaria partecipa infatti all’(H) Open Weekend sulla Menopausa, promosso da Fondazione Onda ETS, con appuntamenti dedicati all’informazione, alla prevenzione e alla cura nelle diverse sedi del territorio.

A Saronno, giovedì 17 ottobre dalle 9 alle 11, alla Casa di Comunità sarà possibile sottoporsi a una valutazione internistica del rischio cardiovascolare. L’accesso è gratuito ma su prenotazione, inviando una mail a [email protected].

L’iniziativa rientra in un programma più ampio che coinvolge anche Gallarate e Busto Arsizio. Mercoledì 16 ottobre alle 17.30, al Presidio Ospedaliero di Gallarate (Aula Radiologia, Padiglione Trotti Maino), si terrà l’incontro pubblico “Salute femminile, benessere e serenità in menopausa”, aperto a tutte le donne, previa prenotazione al consultorio ([email protected] – tel. 0331 751359).

Sempre il 17 ottobre, al reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Busto Arsizio (Padiglione Azzurro), dalle 9 alle 12.30 sono previste visite ginecologiche dedicate alle donne in menopausa, su prenotazione al numero 0331 699677 (attivo dalle 9 alle 13). Sabato 18 ottobre, dalle 14 alle 17, nel Consultorio Familiare di Busto Arsizio (Padiglione Pozzi) si terranno prime visite ginecologiche su prenotazione tramite mail a [email protected].

“Le iniziative programmate insieme ai nostri specialisti – spiega la direttrice generale Daniela Bianchi – vogliono sensibilizzare noi donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie per migliorare i disturbi e prevenire complicanze come osteoporosi, malattie cardiovascolari e demenze”.

A sottolineare il valore di un approccio informato e consapevole è anche la direttrice sanitaria Francesca Crespi, che evidenzia come “una corretta informazione e una prevenzione attiva possano aiutare le donne a vivere con serenità una fase lunga e delicata della vita, migliorando il benessere e limitando le problematiche croniche”.

Le iniziative dell’(H) Open Weekend sono gratuite e pensate per promuovere una maggiore conoscenza dei cambiamenti legati alla menopausa e favorire la salute femminile in tutte le età.

