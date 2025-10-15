Calcio

SARONNO – I tifosi del Fbc Saronno se lo ricordano bene, era stato uno dei protagonisti in positivo di una stagione da incubo qualche anno fa in Eccellenza, culminata con la retrocessione. Matheus Vieira comunque c’era sempre stato, anche senza soldi e col frigorifero vuoto nell’appartamentino al rione Matteotti che condivideva con altri giocatori: un vero professionista, di grandi qualità tecniche, che si è fatto strada. E in questa stagione è approdato in Kuwait, al Al Jazeera Fc, dopo avere giocato anche in Norvegia.

Classe 1998, oggi ha 27 anni, ttaccante di origine brasiliana ma nazionalità svizzera: Matheus Henrique Vieira do Sacramento, dopo l’eperienza nell’under 18 degli elvetici del Servette, ha visto diverse maglie, nell’annata 2017-2018 anche quella del Saronno. Poi ancora Svizzera quindi nel 2023 al Raufoss in Norvegia, poi l’Etoile Carouge in Svizzera e quindi il passaggio in Kuwait.

(foto: Matheus alla firma del contratto in Kuwait)

