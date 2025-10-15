Città

SARONNO – L’Amministrazione comunale ha reso noti i nomi dei destinatari della Ciocchina 2025, il riconoscimento con cui la città celebra chi, con impegno e dedizione, contribuisce al benessere e alla crescita della comunità saronnese. Le civiche benemerenze rappresentano da sempre uno dei momenti più significativi della vita cittadina, un’occasione per esprimere gratitudine verso chi, con spirito civico e passione, si mette al servizio del territorio.

I premiati dell’edizione 2025

Quest’anno i riconoscimenti andranno a:

Associazione Amici di Betania , attiva nel sostegno ai più bisognosi offrendo pasti caldi e assistenza.

Associazione Micologica Bresadola Gruppo “Giacomo Ceriani” di Saronno , che festeggia cinquant’anni di attività e organizza ogni anno la Mostra micologica cittadina.

Ludovico Bini , atleta paralimpico di tennistavolo e medaglia d’oro agli Europei giovanili disputati a luglio a Istanbul.

Paolo Legnani (in memoriam), ideatore e guida del Gruppo Storico “Sant’Antoni da Saronn”, promotore della Festa di Sant’Antonio e della rievocazione storica.

Movimenti Production, la casa di produzione fondata dai saronnesi Giorgio Scorza e Davide Rosio, autori tra l’altro della serie di Zerocalcare su Netflix e di “Topo Gigio, la nuova serie animata”.

“La Ciocchina è il nostro modo per dire grazie a quanti, con impegno, talento e senso di appartenenza, costruiscono ogni giorno una città migliore” spiega la sindaca Ilaria Pagani, che sottolinea come i premiati rappresentino “le diverse anime di Saronno: la solidarietà, la cultura, lo sport, la memoria e la creatività”.

Le candidature sono state numerose, racconta ancora la prima cittadina, “tante e tutte di valore, segno che Saronno è davvero una città ricca di persone degne di nota”.

La cerimonia di consegna si terrà sabato 25 ottobre alle 16, nella Sala Vanelli di piazza Santuario, alla presenza delle autorità, dei premiati e della cittadinanza. L’appuntamento sarà arricchito dall’esibizione del Coro Alpe.

Un momento di festa e riconoscenza per celebrare le storie, i valori e le persone che ogni giorno rendono Saronno una comunità viva, solidale e orgogliosa delle proprie radici.