Primo piano

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 14 ottobre, spiccano l’aggressione violenta a Rovellasca da parte di un minorenne armato, le polemiche in consiglio comunale sulla sicurezza dopo l’episodio che ha coinvolto un 13enne, e un incidente con monopattino al confine tra Gerenzano e Saronno. Ampio spazio anche alla cronaca giudiziaria e a un curioso momento in TV con protagonista una Caronnese.

A Rovellasca un 17enne ha aggredito un coetaneo con una mazza chiodata, ferendolo seriamente alla testa in un episodio che ha sconvolto il centro cittadino.

In consiglio comunale si è acceso il confronto sul tema della sicurezza, con la famiglia del 13enne aggredito presente tra il pubblico e un acceso scambio tra maggioranza e opposizione.

Nel dibattito sulla mozione per la Palestina, il sindaco Airoldi ha criticato duramente la maggioranza, accusandola di anteporre interessi politici all’unanimità sul tema.

Una caronnese ha partecipato alla Ruota della Fortuna con Gerry Scotti insieme all’amico d’infanzia, condividendo un pensiero affettuoso per i nipoti.

Un uomo è finito in ospedale dopo un incidente con un monopattino elettrico a Gerenzano, nei pressi del confine con Saronno.

Sette arresti e un ingente sequestro di droga e denaro sono avvenuti in un’operazione che ha toccato anche una casa di Cesano Maderno.

