SARONNO – Un mare di solidarietà e un risultato da record per la ricerca. Sono stati infatti 16.781 i biglietti venduti, per un totale di 33.562 euro raccolti, durante “Lotteriamo, la lotteria di Celly 2025”, l’iniziativa benefica organizzata da Andrea Ciccioni, presidente dell’associazione “Quelli che… con Luca Onlus”, dedicata al ricordo del figlio Luca e al sostegno della ricerca sulla leucemia mieloide acuta infantile.

L’evento si è svolto venerdì 11 ottobre all’oratorio San Pietro e Paolo di via Legnani con una grande partecipazione di pubblico e il sostegno del Comune di Saronno. Alla serata erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, l’assessore Matteo Fabris, l’ex sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti e il parroco don Riccardo, che ha accolto l’iniziativa insieme a Carletto con la consueta disponibilità.

Il presidente Ciccioni ha espresso tutta la sua emozione per il traguardo raggiunto: “Questi sono numeri che ci fanno alzare in piedi per un applauso che abbraccia tutti. Abbiamo vinto insieme, dimostrando ancora una volta cosa significa credere in qualcosa e metterci impegno. Continuare a perseverare è l’unico modo per arrivare dove quattordici anni fa si è deciso di partire”.

Nel corso della serata non sono mancati i ringraziamenti a chi ha reso possibile questo successo: “Grazie a tutti gli sponsor che hanno donato i premi, agli amici che hanno venduto e acquistato i biglietti, alla sindaca Pagani per la sua presenza e simpatia, all’assessore Fabris per le belle parole, a don Riccardo e Carletto per l’ospitalità, agli amici del Fagiolo Magico per i piatti squisiti e alla pasticcera Francy per il dolce del cuore”, ha dichiarato Ciccioni.

Un pensiero speciale è andato anche ai ricercatori presenti, che hanno raccontato i progressi del progetto scientifico sostenuto dalla Onlus, e ai tanti volontari che con dedizione hanno reso possibile l’organizzazione della lotteria. “Grazie a tutti per aver partecipato con entusiasmo e per aver reso la serata un momento di condivisione vera. Grazie al nostro Luca, che ci guida e ci illumina ogni giorno”, ha concluso il presidente.

Infine, un applauso a chi ha vinto uno dei cento premi in palio e, come ha ricordato Ciccioni, “grazie a tutti per aver vinto, a prescindere”.

