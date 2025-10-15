Solaro

SOLARO – “Ancora un evento con il salone pieno al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Sabato 11 ottobre si è tenuto l’ultimo dei quattro incontri “BioTalks”, rassegna organizzata da Insubria Wildlife APS con il patrocinio di Regione Lombardia e del Muse – Museo delle Scienze di Trento. Protagonista della serata è stato il lupo, animale simbolo di forza e adattamento, tornato a popolare le montagne e anche le colline e a volte le pianure lombarde dopo anni di assenza”. Così il comunicato del Parco Groane riguardo all’evento che si è tenuto nella sede dell’ente, alla Polveriera di Solaro, in questi giorni.

Il tema scelto – “Il lupo in Italia: presenza, monitoraggio, sfide di coesistenza e di comunicazione” – ha offerto ai tanti presenti ’occasione per approfondire il ruolo ecologico di questo predatore e le sfide della convivenza con l’uomo. Sono intervenuti Francesco Romito dell’associazione “Io non ho paura del lupo” e Francesco Bisi zoologo ricercatore dell’Università degli studi dell’Insubria.

(foto: un momento dell’appuntamento)

