SARONNO – La città si prepara a un momento di memoria e riconoscenza collettiva. Sabato 18 ottobre, alle 11, nella Sala Consiliare “Agostino Vanelli” in piazzale Santuario 7, si terrà la presentazione del volume “Agostino Vanelli, Sindaco della Liberazione”, curato da Giuseppe Nigro. L’incontro, promosso dal Comune di Saronno in collaborazione con l’Anpi e la Società Storica Saronnese, rientra tra le iniziative per l’80° anniversario della Liberazione. All’evento interverrà la giornalista Luisa Beretta.

Il libro racconta la figura di Agostino Vanelli, primo sindaco del dopoguerra, protagonista di una stagione segnata dal coraggio e dalla responsabilità civile. Subito dopo la fine del conflitto, Vanelli accettò l’incarico di guidare una città ferita, impegnandosi a garantire cibo e assistenza ai più bisognosi, a riaprire scuole e servizi, a restituire speranza a una comunità smarrita.

Il suo mandato, breve ma fondamentale, contribuì a ricostruire le basi democratiche e sociali della Saronno moderna. Dopo l’esperienza amministrativa, Vanelli scelse di tornare alla sua vocazione di medico, dedicandosi alla cura delle persone con la stessa passione e senso del dovere con cui aveva servito la città.

“Ricordiamo Vanelli non come un’icona distante – sottolinea l’Amministrazione comunale – ma come un esempio concreto di servizio, ascolto e coraggio, valori che ancora oggi rappresentano la radice della nostra democrazia”.

Per trasmettere questa eredità alle nuove generazioni, il Comune ha deciso di donare il volume alle biblioteche di tutti gli istituti scolastici cittadini. L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, per rendere omaggio a un uomo che ha saputo incarnare i valori della Resistenza e della Libertà, gettando le fondamenta della Saronno democratica.

