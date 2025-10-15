Politica

SARONNO – “E’ stata approvata con 16 voti (compreso quello del Consigliere Airoldi) la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina”

Inizia così la nota condivisa dal capogruppo del Pd Simone Galli in merito alla mozione approvata dal consiglio comunale nella seduta di lunedì 13 ottobre.

Il conflitto, quello israelo-palestinese, che purtroppo da molti, troppi decenni, continua a generare dolore, paura, distruzione — e che oggi più che mai ci interpella come persone.

Saronno è una città che si riconosce nei principi della solidarietà, della pace e del dialogo.

Lo afferma la nostra storia, lo afferma lo Statuto comunale, che ci invita a rifuggire dalla violenza e a promuovere tra i cittadini/e l’amore per la libertà e per la pace. Lo testimoniano i numerosi cittadini che hanno preso parte a manifestazioni pacifiche, lo certifica la grande generosità dimostrata con la raccolta fondi per la parrocchia di Gaza lanciata dalla Comunità Pastorale Saronnese, ringrazio qui tutti i cittadini e le cittadine e Mons. Marinoni che hanno così generosamente sostenuto una popolazione ormai quasi allo stremo delle forze.

È nel solco di questi valori (senza dimenticare ciò che afferma la nostra Costituzione nell’Art. 11) che proponiamo di esprimere il sostegno ufficiale del Comune di Saronno al riconoscimento dello Stato di Palestina, accanto a quello di Israele, con Gerusalemme come città condivisa, simbolo di convivenza e non di divisione.

Un gesto che non ha un valore diplomatico, certo, ma che ha un forte significato politico e morale.

Perché anche dai Comuni, dai luoghi più vicini ai cittadini, può partire un messaggio chiaro: la pace non si costruisce con l’indifferenza, ma con la responsabilità e la solidarietà.

Il conflitto in Medio Oriente appare sempre più drammatico, fortunatamente le notizie di una pace appaiono sempre più concrete e non possiamo che gioire di fronte alla notizia della liberazione degli ostaggi israeliani.

Ogni giorno abbiamo visto immagini di sofferenza, bombardamenti, vite spezzate.

La popolazione civile — in particolare i bambini, le donne, i più fragili — paga il prezzo più alto.

E mentre la diplomazia internazionale faticava a trovare soluzioni rapide, la voce dei popoli, delle città, delle comunità locali può e deve farsi sentire.

La Palestina è riconosciuta come Stato osservatore dalle Nazioni Unite dal 2012.

Nel maggio 2024, l’Assemblea Generale ONU ha affermato che la Palestina ha i requisiti per diventare membro a pieno titolo. Nel corso di quella votazione l’Italia si astenne.

Oggi 157 Paesi nel mondo hanno già riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina.

Anche il Parlamento europeo, nel 2014, ha espresso un riconoscimento “in linea di principio”.

È evidente che la comunità internazionale si sta muovendo, e l’Italia non può rimanere indietro.

Il riconoscimento della Palestina non è un atto “contro” Israele, ma un atto “per” la pace.

Significa sostenere la soluzione dei “due popoli, due Stati”: due nazioni che vivano fianco a fianco, in sicurezza, libertà e reciproco rispetto come ricordato dal Presidente Mattarella: < >.

Solo riconoscendo entrambe le identità si può sperare in un futuro di convivenza pacifica senza guerra. Ribadiamo (se mai ce ne fosse bisogno) la ferma condanna ad ogni forma di fondamentalismo, di violenza o radicalismo che mira ad opprimere i popoli, che imponga il diritto del forte sul debole.

Con questa mozione chiediamo che:

Il Governo si esprima a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina;

Il Governo Italiano promuova negoziati di pace e a garantisca sempre di più aiuti umanitari continui e sicuri alla popolazione di Gaza;

alla popolazione di Gaza; si continui a promuovere, anche sul nostro territorio, iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, in collaborazione con associazioni, scuole e realtà civili, per diffondere una cultura di pace e di dialogo.

Noi crediamo che anche da una città come la nostra possa partire un messaggio forte.

Perché la pace certamente nasce anche nei palazzi della diplomazia, ma deve crescere anche nelle coscienze dei cittadini, nelle comunità, nei gesti quotidiani.

Oggi, approvando questa mozione, possiamo dire con chiarezza da che parte stiamo: dalla parte della pace, del diritto internazionale, della dignità umana.

Riconoscere lo Stato di Palestina significa riconoscere il diritto di ogni popolo a vivere libero, sicuro e rispettato.

E significa anche riaffermare la nostra identità di città giusta, solidale, aperta al mondo.

