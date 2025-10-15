Città

SARONNO – “Nel consiglio comunale di lunedì 13 ottobre, Obiettivo Saronno ha votato a favore della mozione per la Sicurezza presentata da Forza Italia. La crescente mancanza di sicurezza a Saronno è stato uno dei temi fondamentali della nostra campagna elettorale, tanto da farci presentare una seconda lista – denominata Saronno SiCura – che è stata la più votata tra le nuove liste”.

Inizia così la nota con cui la lista civica indipendente presenta la propria posizione in merito all’ultima seduta del consiglio e in particolare al primo punto all’ordine del giorno.

“Ci troviamo qui in Consiglio Comunale a parlare di sicurezza, e lo facciamo perché la cronaca della nostra città ci impone di farlo. Solo negli ultimi giorni abbiamo letto di un ragazzo di 13 anni aggredito e rapinato per un cappellino, in pieno centro. Abbiamo letto di una signora di 70 anni scippata dopo aver prelevato al bancomat, finita poi al pronto soccorso. E ancora, cittadini esasperati nella zona retro-stazione, che raccontano di sporcizia, spaccio, furti e degrado crescente. Ecco, questi non sono casi isolati” ha sottolineato ieri sera nel suo intervento il consigliere di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni.

E ha proseguito: “Va bene il sollecitare la richiesta della presenza della Polfer in stazione e le interlocuzioni con FNM perché si trovi un luogo all’interno della stazione adatto ad ospitare la Polizia Ferroviaria: riconosciamo che questo rappresenti un passo avanti ma non possiamo fermarci lì, non è sufficiente. Serve un presidio costante, visibile, in tutta la città: nelle vie e nelle piazze del centro, nei parchi, nelle zone residenziali, nelle aree commerciali.”

L’ intervento è proseguito chiedendo al sindaco Pagani cosa ne è stato del Piano della Sicurezza con i suoi 18 specifici obiettivi in termini di pattugliamento, controllo del territorio, contrasto a fenomeni di microcriminalità e degrado urbano, approvato e finanziato dal commissario prefettizio, che destina fondi agli straordinari della Polizia Locale per svolgere queste operazioni, con soldi pubblici già spesi dai cittadini: “Se il piano era stato pensato per garantire maggior controllo e prevenzione, dobbiamo avere il coraggio di dire, a tre mesi dalla sua attuazione, che non sta funzionando, se continuiamo a leggere ogni giorno notizie come queste. E allora, prima di proporre un nuovo piano, chiediamo che venga rivisto quello esistente, che l’amministrazione analizzi cosa non ha funzionato, che corregga le criticità operative, che coinvolga le forze dell’ordine e ascolti i cittadini, e che presenti al Consiglio – in tempi rapidi – una proposta concreta di modifica del piano in vigore. Chiediamo presenza, coordinamento, risultati e che l’amministrazione eviti, in questa delicata fase, di “prestare” forze della Polizia Locale ad altri Comuni che non fanno nemmeno parte del comprensorio saronnese, come abbiamo appreso nei giorni scorsi dalla stampa. I saronnesi non vogliono slogan, non vogliono che il tema della sicurezza sia l’ennesimo campo di battaglia fra partiti, i saronnesi vogliono sentirsi sicuri quando accompagnano i figli a scuola, quando passeggiano la sera, quando prendono un treno o vanno a fare la spesa. Per questo motivo OS non ha votato e non voterà in modo pregiudiziale e ideologico, ma valuterà sempre la scelta che considera il bene della città, in questo caso il sostegno alla mozione sulla sicurezza.”

Per quanto riguarda la mozione presentata dalla maggioranza sul riconoscimento dello stato di Palestina, pur riconoscendo l’importanza del tema, OS ha mantenuto la linea sempre tenuta su argomenti di carattere nazionale od internazionale, ovvero di non partecipare alla discussione ed alla successiva votazione. “Crediamo che queste tematiche non siano di competenza di un consiglio

comunale e non siano il motivo per cui gli elettori, non solo i nostri – ci hanno scelto per rappresentarli”, ha sottolineato il consigliere Ciceroni, prima di congedarsi dall’aula consiliare.

