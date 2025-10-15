Città

ROVELLASCA / SARONNO – Il nome di Giovan Battista Grassi è ben noto anche a Saronno, dove al celebre scienziato è intitolato il liceo scientifico cittadino. A lui il Comune di Rovellasca dedica ora le celebrazioni per il centenario della morte, con una mostra che ripercorre la vita e gli studi del suo illustre concittadino.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Rovellasca, è stata realizzata con la collaborazione degli studenti del liceo “G.B. Grassi” di Saronno e delle classi dell’istituto comprensivo di Rovellasca e Rovello Porro.

L’inaugurazione è in programma sabato 18 ottobre alle 10.30 nella biblioteca comunale rovellaschese di via De Amicis, con la partecipazione delle autorità a partire dal sindaco del paese Sergio Zauli, e l’intervento del professor Paolo Mazzarello, ordinario di storia della medicina all’università di Pavia, presidente del Sistema museale di Ateneo e direttore del Museo Kosmos di storia naturale, che presenterà la vita e l’opera di Grassi.

Dalle 15 alle 17.30 sono previste visite guidate a cura degli studenti del liceo “G.B. Grassi” di Saronno, mentre dalle 15.30, ogni mezz’ora, si terranno laboratori per bambini e ragazzi.

La mostra resterà visitabile in biblioteca fino al 22 novembre. Gli orari di apertura saranno: martedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.

Durante l’evento sarà disponibile anche il volume “Malaria. Il Nobel legato: storia di Battista Grassi”, che approfondisce la figura dello scienziato.

15102025