Città

SARONNO – Dal 11 al 26 ottobre, Sala Nevera di Casa Morandi ospiterà la mostra fotografica “Amazzonia – Viaggio sul fiume mondo” del fotografo Giovanni Marrozzini, nell’ambito della ventesima edizione del Saronno Fotofestival.

La mostra di Saronno presenta immagini scattate nel cuore dell’Amazzonia, con particolare attenzione al ruolo simbolico e culturale del fiume per le popolazioni indigene, che lo considerano una divinità e un mezzo di comunicazione tra mondi. Le fotografie documentano paesaggi, volti e contesti legati alla foresta e ai suoi elementi naturali.

Giovanni Marrozzini, nato nel 1971 a Fermo, dove vive tuttora, è fotografo freelance dal 2003. Ha realizzato reportage in Italia, Africa, Sud America, Israele/Territori Palestinesi e nei Balcani, collaborando con Ong nazionali e internazionali. I suoi lavori trattano temi legati a immigrazione, salute mentale, inquinamento e miti della creazione. Parte del suo lavoro è confluito in libri fotografici e mostre.

La mostra sarà aperta sabato 18 e 25 e domenica 19 e 26 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. L’evento è organizzato dal Gruppo Fotografico Saronno Agorà con il patrocinio del Comune di Saronno.

(foto archivio)

