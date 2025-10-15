Città

SARONNO – Non solo il Santuario e i servizi: la prima cosa che oggi accoglie chi arriva in città è il degrado. Così si può riassumere la testimonianza di un saronnese che ha deciso di scrivere a ilSaronno per accendere i riflettori sullo stato del quartiere Santuario, rilanciando un tema già emerso anche nell’allarme dei residenti del quartiere Retrostazione.

“Vivo a Saronno dal 1989, anno della mia nascita. Ho abitato prima al Prealpi, poi – dal 1999 – nel quartiere Matteotti. Ho sempre apprezzato la vita tranquilla della nostra città, ma negli ultimi anni il mio orgoglio per Saronno sta iniziando a vacillare” scrive il cittadino.

Nel suo racconto emergono immagini precise di una zona trascurata, tra il Santuario e la Posta: “L’ex locale del McDonald’s, per oltre un anno e mezzo, è stato una discarica a cielo aperto di bottiglie di vetro. Ora è stato ripulito, ma al suo posto crescono erbacce alte e incolte”.

La denuncia continua con una fotografia del quotidiano: pali usati come cestini, cartacce e vestiti nel parcheggio della Posta, muri e angoli trasformati in “pisciatoi” anche in pieno giorno, mentre il traffico scorre in via Varese. “Dietro al Monumento ai Caduti, in una piazza frequentata da bambini, si è formata una piccola palude che attira insetti di ogni tipo” aggiunge.

Un quadro che, secondo il saronnese, stride con l’immagine di un quartiere che si presenta come “porta” della città e luogo di servizi e scuole. “Tutti i candidati sindaci si sono presentati ai dibattiti del Giuditta Pasta, ma pare che nessuno si sia accorto dello stato in cui versa l’area immediatamente circostante”.

L’appello di conclude con un accorato auspicio: “Spero che questa mia non resti solo uno sterile lamento, ma serva a tenere viva l’attenzione su una zona che merita rispetto, decoro e cura”.

