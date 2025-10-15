Città

SARONNO – Si è concluso in questi giorni il percorso di formazione per gli agenti della polizia locale sull’utilizzo del “Bola Wrap”, la nuova dotazione del comando di piazza Repubblica.

Il corso, tenuto dal master instructor Paolo Lupo con la collaborazione dell’avvocato Davide Mantovan, ha consentito agli operatori saronnesi di ottenere l’abilitazione all’impiego di questo strumento innovativo, progettato per immobilizzare a distanza persone in situazioni potenzialmente pericolose senza ricorrere alla forza letale.

Il “Bola Wrap” prende ispirazione dalle tradizionali bolas argentine e dal verbo inglese “to wrap”, che significa avvolgere: si tratta infatti di un dispositivo capace di lanciare un sottile cavo in kevlar che si avvolge attorno alle gambe o al busto del soggetto, bloccandone i movimenti in modo rapido e non violento.

In Italia è la società Defconservices di Busto Arsizio ad aver introdotto questa tecnologia, già adottata da diverse amministrazioni locali tra cui Viggiù, Pavia, Sesto San Giovanni e una ventina di altri comandi di polizia locale. Recentemente il corso di formazione è stato seguito anche dalla polizia locale di Busto Arsizio.

A Saronno, l’acquisto del dispositivo era stato deciso nell’ottobre 2024 dall’allora sindaco Augusto Airoldi, in seguito ad alcuni episodi avvenuti nella zona della stazione ferroviaria con malviventi armati in fuga. L’introduzione del Bola Wrap si affianca ad altre dotazioni di sicurezza, come i giubbotti antitaglio e antiproiettile, pensate per migliorare la protezione degli agenti durante i servizi più delicati.

Al momento di presentazione del progetto è stato sottolineano che si tratti di una dotazione di reparto da utilizzare in specifici interventi, nell’ottica di garantire maggiore sicurezza agli operatori e una più efficace tutela dei cittadini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09