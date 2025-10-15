Politica

SARONNO – La segretaria provinciale di Forza Italia, su proposta del segretario provinciale Simone Longhini, ha nominato Rienzo Azzi, già candidato sindaco alle ultime elezioni, delegato comunale di Forza Italia a Saronno.

Azzi prende il testimone da Giuseppe Anselmo che, assieme al fondamentale contributo di tutti i candidati e delle forze che hanno sostenuto la lista, ha portato Forza Italia ad essere il primo partito non solo del centrodestra ma di tutta la città, con una percentuale che ha sfiorato il 20%.

“Auguro – dichiara Longhini – buon lavoro a Rienzo sicuro del fatto che la sua esperienza, assieme all’entusiasmo di tutti i nostri militanti, porterà buoni frutti al partito con un’opposizione seria, concreta e attenta ai bisogni di Saronno e dei saronnesi”.

Ancora nessuna novità, invece, sul fronte del congresso cittadino annunciato a più riprese prima della campagna elettorale che a questo punto non è detto si tenga entro la fine dell’anno.

