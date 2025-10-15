iltra2

TRADATE – Giovedì 16 ottobre, dalle 9 alle 17, Villa Truffini in corso Paolo Bernacchi ospiterà una nuova edizione del Job Day Tradate, l’appuntamento più atteso da chi è alla ricerca di un impiego o desidera esplorare nuove opportunità professionali.

L’iniziativa è promossa dal Centro per l’Impiego di Tradate in collaborazione con Generazione Vincente, Orienta, Randstad, Synergie e Cesvip Lombardia, con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra candidati e imprese del territorio.

Durante la giornata, i partecipanti potranno:

incontrare aziende locali di diversi settori;

conoscere da vicino i processi di selezione e le figure più richieste;

sostenere colloqui di preselezione per posizioni lavorative reali.

I settori rappresentati spaziano dal commercio alla metalmeccanica, dal chimico/gomma plastica all’occhialeria, fino agli ambiti impiegatizio, logistico, produttivo ed edile.

I più giovani avranno anche l’opportunità di scoprire le opportunità di mobilità e di lavoro all’estero, grazie alla presenza di esperti e programmi dedicati come Eures ed Eurodesk. Potrai ricevere informazioni su offerte di impiego in Europa, tirocini internazionali, progetti di volontariato, scambi giovanili e percorsi formativi finanziati dall’Unione Europea.

