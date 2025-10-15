Eventi

SARONNO – Sta per scadere il termine per partecipare al contest fotografico promosso dal parco del Lura e dal parco sorgenti del torrente Lura, che permetterà agli scatti più belli di entrare a far parte del calendario ufficiale 2026.

Gli appassionati di fotografia hanno tempo fino al 19 ottobre 2025 per inviare i propri contributi: immagini che raccontino la bellezza del torrente Lura e i paesaggi della sua valle, in tutte le sfumature delle stagioni.

Ogni autore può presentare fino a tre fotografie a colori, in alta definizione, corredate da titolo e nome e cognome. È necessario allegare anche la liberatoria, presente al seguente link. Tutto va inviato via mail all’indirizzo [email protected].

Le foto selezionate diventeranno protagoniste del nuovo calendario 2026, rappresentando i dodici mesi dell’anno attraverso lo sguardo creativo dei partecipanti.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09