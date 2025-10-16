Basket

SARONNO – Terza giornata di campionato e sfida dal sapore speciale per la Robur Saronno, che questa sera torna sul parquet del Palaronchi di via Colombo per affrontare Legnano in un derby ad alta tensione.

La palla a due è in programma alle 21.15, con i ragazzi di coach Leva chiamati a dare continuità al buon avvio di stagione: dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due gare, l’obiettivo è tornare in positivo e iniziare la scalata verso le posizioni di vertice della Divisione Regionale 2.

La società saronnese chiama a raccolta tifosi e appassionati per sostenere la squadra in una partita che si preannuncia combattuta e spettacolare.

