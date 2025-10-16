Calcio

SARONNO – Anticipo a sabato per il big match della sesta giornata del campionato di calcio di Eccellenza: Fbc Saronno-Solbiatese si gioca infatti sabato, inizio previsto alle 16 sul campo dello stadio “Colombo Gianetti” nella saronnese via Biffi. Il locale club biancoceleste ha infatti deciso di accogliere la richiesta della formazione avversaria, che in questi giorni aveva domandato di poter disputare la partita il giorno prima rispetto alla “canonica” domenica, perchè poi la Solbia, il mercoledì successivo, sarà impegnata in Coppa Italia (manifestazione dalla quale i saronnesi sono già eliminati).

Non è l’unico anticipo; sempre sabato va in scena anche, alla stessa ora, si gioca anche Arconatese-Legnano, altra partita di alta classifica. Anche l’Arconatese, il mercoledì successivo, è chiamata all’impegno in Coppa Italia.

Classifica Eccellenza

Arconatese 16 punti, Vergiatese 12, Legnano, Solbiatese e Vis Nova Giussano 11, Rhodense, Caronnese e Lentatese 10, Fbc Saronno e Besnatese 9, Sedriano 7, Mariano, Ardor Lazzate e Magenta 6, Altabrianz Tavernerio 5, Arcellasco 4, Sestese 1.

