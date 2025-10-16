iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Anche Castiglione Olona ha detto sì all’energia condivisa. Nei giorni scorsi, al centro congressi Ville Ponti di Varese, il sindaco Giancarlo Frigeri ha partecipato alla firma dei protocolli d’intesa per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) all’interno dell’associazione Malpensa Insubria Cer-Ets.

Il Comune farà parte della configurazione di cabina “Varese Sud e Olona”, insieme ad altri enti locali, imprese e realtà del territorio. L’obiettivo è condividere energia da fonti rinnovabili, promuovere la sostenibilità ambientale e rafforzare la collaborazione tra le diverse comunità.

Si tratta di un passo concreto verso un modello energetico più sostenibile e partecipato, fondato sulla cooperazione locale e sulla valorizzazione delle risorse rinnovabili.

16102025