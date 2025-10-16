iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un appuntamento dedicato ai più piccoli è in programma sabato 18 ottobre alle 10.30 alla biblioteca “Battaini”, ospitata nel Castello di Monteruzzo in via Marconi 1. L’iniziativa, promossa dal Sistema bibliotecario “Valli dei Mulini”, propone una lettura veramente animata per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.

Durante l’incontro, i partecipanti potranno scoprire il mondo della lettura animata sperimentando voce, mimica e oggetti di scena per dar vita al racconto “La Banda Nanetti”. La storia vede protagonisti i minuti abitanti di “Villaggio Biscotto”, impegnati in una fuga rocambolesca dopo aver creduto che i loro padroni vogliano disfarsi di loro. Ma grazie a “Nonna Nanetta”, le cose prenderanno una piega diversa, tra avventure e colpi di scena.

L’attività è curata dal gruppo “Per te e con te” di Francesca Ravioli e ha l’obiettivo di rendere la lettura ad alta voce un gioco divertente e partecipato.

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione fino a esaurimento posti.

Per informazioni e iscrizioni: telefono 0331824867 o e-mail [email protected].

(foto archivio: un precedente evento in biblioteca)

15102025